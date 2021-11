Pochwalił się zdjęciem z prezydentem. Takiej reakcji się nie spodziewał

- Szalejesz, oj szalejesz. Literatura, polityka, a co dalej - pyta we wpisie pod zdjęciem pani Joanna. - Nie wyszło z toromistrzem z Wrocławia, ale ten też umie polewać - żartuje pan Artur nawiązując do słynnych historii byłego prezydenta z "chorobą filipińską" i nieudanej akcji z pozyskaniem toromistrza Betard Sparty Wrocław przez eWinner Apatora Toruń.

Przemysław Termiński z Kwaśniewskim i Tokarczuk, a kibice chcą Dudka

- A miał być Dudek - zauważył przytomnie pan Sebastian, bo też zakupu Patryka Dudka, wychowanka Falubazu Zielona Góra, jeszcze w Toruniu nie ogłosili.

eWinner Apator już potwierdził, że przedłuża kontrakt z Jackiem Holderem, że będzie Emil Sajfutdinow, ale kibicom to nie wystarcza. Ich widok Termińskiego z osobistościami ze świata polityki czy literatury (kilka dni temu pan Przemysław wrzucił zdjęcie z Olgą Tokarczuk, polską laureatką nagrody Nobla) zwyczajnie irytują. To samo dzieje się w innych klubach.

Na koniec okna Termiński z pewnością jednak otrzyma pochwały, bo Apator w składzie: Sajfutdinow, Holder, Dudek, Robert Lambert, Paweł Przedpełski, Krzysztof Lewandowski, Denis Zieliński i Karol Żupiński będzie się bił o medale, a tego dawno w Toruniu nie było.