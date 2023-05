Pobił rekord sławnego rodaka. Co za wyczyn

Pollestad był w składzie gorzowian pod numerami 8/16 już w poprzednich spotkaniach. Układały się one jednak lepiej dla Wiktora Jasińskiego. Polak we Wrocławiu miał trzy zera, wtedy trener Chomski dał szansę zadebiutować Norwegowi. 18-latek przyjechał do mety ostatni, ale przynajmniej napisał historię, bijąc rekord ustanowiony przez Holtę. Sytuacja miała miejsce w wyścigu dwunastym.