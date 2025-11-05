Pobił rekord 6-krotnego mistrza świata. Wielki talent znajdzie klub w Polsce?

Młodziutki Szwed w ubiegłym roku zadebiutował w swojej rodzimej lidze, gdzie nie szło mu najlepiej. W tym roku jednak poczynił spory progres, a jego wyniki były podobne do choćby Oskara Palucha. Karlsson ma dopiero 17 lat, a przecież od przyszłego roku wchodzi w PGE Ekstralidze instytucja zagranicznego juniora, więc może stać się łakomym kąskiem, biorąc pod uwagę, że drzemie w nim wielki potencjał.

Karlsson już jest mistrzem świata. Pokonał Pawełczaka

14 lipca 2023 roku Rasmus Karlsson zapamięta do końca życia. To właśnie wtedy w szwedzkiej Malilli został indywidualnym mistrzem świata w kategorii 250cc, wygrywając Speedway Grand Prix 3. Wówczas świat pierwszy raz głośniej o nim usłyszał, a on na torze udowodnił, że potrafi świetnie jeździć.

Obsada tych zawodów była wyjątkowo mocna. Szwed, wygrywając SGP3, wyprzedził przecież takich zawodników jak Maksymilian Pawełczak, Mikkel Andersen czy Kacper Mania. Cała trójka dzisiaj z powodzeniem prezentuje się na polskich torach, płynnie przekładając świetną formę z rozgrywek młodzieżowych na rywalizację z seniorami. Wydaje się, że sam zawodnik desperacko potrzebuje regularnej jazdy w Polsce, choć jego pierwsze podejście nie było do końca udane - w rozgrywkach Ekstraligi U24 w 2024 roku nie spisywał się najlepiej w barwach gorzowskiej Stali.

Pobił rekord należący do Rickardssona. Polskie kluby mogą skusić się na Szweda

W tym roku Karlsson został sensacyjnie indywidualnym mistrzem juniorów w Szwecji, choć nie był wymieniany wśród faworytów. W finale pokonał bardziej doświadczonego kolegę, Caspera Henrikssona, a dodatkowo ustanowił nowy rekord toru, bijąc 21-letni rekord należący do legendy, Tony'ego Rickardssona. Tej sztuki dokonał w ósmym biegu, pokonując cztery okrążenia w imponującym czasie 56 sekund. To wielki wyczyn, który jednoznacznie pokazuje skalę potencjału i możliwości Karlssona.

Wydaje się zatem, że w najbliższej przyszłości Rasmus Karlsson może z powodzeniem znaleźć pracodawcę w Polsce. Sytuacja jest o tyle korzystna, że kilka klubów nadal nie dysponuje juniorem zagranicznym lub ich potencjał sportowy jest wątpliwy. W gronie tych zespołów są chociażby dwie ekipy - Stelmet Falubaz Zielona Góra, który w przeszłości chętnie stawiał na szwedzkich zawodników, oraz Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, którego formacja juniorska nie jest obecnie zbyt silna.

Ryzyko takiego transferu również nie jest duże, bo potencjalne koszty kontraktu nie byłyby wygórowane, a szansa na to, że Szwed odpłaci się solidną jazdą, wydaje się spora.

