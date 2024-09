Po tym pytaniu gwiazdor nabrał wody w usta. Polski mechanik ma problem

Martin Vaculik jest jednym z tych, którzy postanowili zmienić silniki Kowalskiego. Słowak postawił na duńskiego mistrza, Briana Kargera. Reprezentant Stali Gorzów wyraźnie odżył po tej zmianie, a we Wrocławiu zwyciężył rundę Grand Prix bez większych problemów. - Sprawy sprzętowe pozostawię dla siebie - mówi Vaculik zapytany o współpracę z Kargerem, szybko ucinając temat. Widać było, że pytanie go zdenerwowało. O ile wcześniej obszernie i chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, to gdy tylko usłyszał o Kargerze nagle zaczął mówić półsłówkami.

Żużel. Vaculik wciąż liczy się w walce o medale

We Wrocławiu Vaculik spisywał się kapitalnie. - Zawsze, gdy się wygrywa to jest dobrze. Całe zawody były pozytywne w moim wykonaniu. W jednym wyścigu nie trafiliśmy z ustawieniem motocykli, ale to wyszło nam na dobre, bo w kolejnych wiedzieliśmy co zmieniać, żeby mieć prędkość. Praktycznie co bieg zmienialiśmy ustawienia i chciałbym za to podziękować moim mechanikom oraz Bjarne Pedersenowi, który doskonale czytał warunki torowe - podsumował swój występ Vaculik.