Po tym filmie zawodnika kibice wpadli w ekstazę

Po sezonie 2023 Oliver Berntzon postanowił zmienić otoczenie. W Ostrowie postawiono na nieco inną wizję drużyny, ale obie strony rozstają się w pokojowej atmosferze, nie ma mowy o żadnym paleniu mostów. Berntzon pożegnał się z kibicami Arged Malesy, a następnie przedstawił się swoim nowym fanom. I zrobił to w wybitnie ciekawy sposób, który spotkał się z wyłącznie pozytywnymi reakcjami w mediach społecznościowych.

Berntzon stworzył filmik imitujący wydanie programu informacyjnego, w którym to przedstawiono szwedzkiego żużlowca jako nowego zawodnika Orła Łódź. Po tym jak prowadzący zapowiedział newsa, do gry wszedł sam Oliver, który w krótkim komunikacie przywitał się z nowym miastem i fanami. To wszystko wyszło naprawdę kapitalnie, a Berntzon przyćmił w zasadzie wszystkie klubowe prezentacje.