Po tych słowach senatora w spółkach zawrzało. Kolejny klub traci kasę

Spółki dopiero zaczęły wchodzić, a już uciekają

- Spółki dopiero co zaczęły wchodzić do żużla, a już z niego uciekają - zwraca uwagę były zawodnik, a obecnie telewizyjny ekspert Krzysztof Cegielski. - I to stało się przez zazdrość jednych, że inni mają - dodaje.