Po transferze nie gryzie się w język. Mocne słowa w kierunku byłego trenera

Wiktor Jasiński szybko zdecydował się na Arged Malesę Ostrów

23-latek w nadchodzącym sezonie od razu musi wejść na solidny poziom. Celem ekipy jest bilet do najwyższej klasy rozgrywkowej, o który powalczą też inne silne zespoły, takie jak Abramczyk Polonia Bydgoszcz czy Innpro ROW Rybnik. - Mamy sporo zawodników prosto z PGE Ekstraligi, więc oni doskonale wiedzą jak smakuje tam jazda. Sam klub też dosyć niedawno tam startował. Każdy z nas chce jak najlepiej się zaprezentować i z powrotem wrócić do elity. To najlepsza liga świata, najlepsi zawodnicy i najlepsze miejsce do rozwoju. Zrobimy wszystko, by wywalczyć ten awans - zakończył.