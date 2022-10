Po tej kraksie puściły mu nerwy. Tak nazwał rywala z toru

O tegorocznym cyklu Grand Prix głośno zrobiło się na kilka miesięcy przed jego rozpoczęciem. Rolę promotora od brytyjskiego BSI przejęło bowiem amerykańskie Discovery. Nowi organizatorzy szybko wzięli się do roboty - odświeżona została między innymi oprawa graficzna, zmagania mogą oglądać telewidzowie w praktycznie każdym kraju świata, a ponadto zwiększono nagrody pieniężne, by zmotywować zawodników do jeszcze ostrzejszej jazdy.

Jedyne do czego można się przyczepić, to kalendarz. Aż cztery rundy w Polsce na dziesięć nie wyglądają profesjonalnie, zwłaszcza że mówimy o mistrzostwach świata. Na szczęście biało-czerwoni fani nie zawiedli i gdzie nie pojawił się cykl, tam oglądaliśmy pełne trybuny. Oczywiście najbardziej spektakularne wydarzenie odbyło się na PGE Narodowym w Warszawie. Zawody przy 50-tysięcznej publiczności były istną przyjemnością.

Były też i spięcia na torze, czyli coś co kibice kochają najbardziej. Oliwy do ognia dolał zwłaszcza na sam koniec Jason Doyle, którego zacytowaliśmy na wstępie. Chodzi o upadek z biegu siedemnastego i wyłapane za to wykluczenie. Wykluczenie kończące marzenia o awansie do półfinału i sportowym pozostaniu w cyklu. Na szczęście dla Australijczyka, otrzymał on kilka dni później stałą dziką kartę.