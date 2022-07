Włókniarz wygrał we Wrocławiu 49:41, ale mecz skończył się serią pomyłek sędziego Piotra Lisa, który nie zauważał ruszającego się pod taśmą Macieja Janowskiego, ale i też wykluczył za nic Jonasa Jeppesena.

Szef sędziów Leszek Demski wyliczył błędy Piotra Lisa

- Zawodnik w kasku czerwonym (Bewley - dop. red.) dojechał do zawodnika w kasku białym (Jeppesen - dop. red.) i zablokował go - tłumaczył Leszek Demski w Magazynie PGE Ekstraligi w Canal+. - Zawodnik w kasku białym jechał swoje, nie zmieniał toru. Jakbym miał wykluczać, to wykluczyłbym czerwonego - mówił Demski o sytuacji w 14. biegu.