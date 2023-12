Po spadku zmienił klub, ale znalazł im następców. Pójdą w jego ślady?

Lebiediew odszedł z Wilków. Tak wyglądały kulisy rozstania

W Krośnie przekonują nas, że rozstanie z łotewskim żużlowcem przebiegło w zgodzie i obie strony nie zamykają się na ewentualną współpracę w przyszłości. Lebiediew od początku do końca miał grać z działaczami w otwarte karty. W klubie wiedzieli, że jeśli zespół nie utrzyma się w elicie, to zawodnik zrobi wszystko, aby w niej pozostać. Słyszymy, że o przenosinach do Fogo Unii poinformował bardzo szybko, jeszcze zanim media zaczęły informować o transferze.



Była gwiazda Wilków, wciąż utrzymuje z zarządem klubu przyjacielskie relacje. Żużlowiec niedawno gościł w siedzibie klubu, gdzie spotkał się m.in. z prezesem Grzegorzem Leśniakiem. Niebawem zrobi to ponownie, ponieważ w Krośnie ma wielu przyjaciół i sponsorów, którzy zostali z nim na kolejny sezon. Nieoficjalnie mówi się, że Lebiediew nawet obiecał działaczom powrót do Wilków po awansie do PGE Ekstraligi. Pytanie tylko, czy wydarzy się to za rok, dwa, czy trzy lata.