Po spadku stracą swoje perełki? Ostrzeżenie przed katastrofą

Unia Leszno. Co z Keynanem Rew i Nazarem Parnickim?

Klub milionera upada. To jest już koniec. Fatalne informacje



Sokołowski na razie nie chce rozwijać się na temat spadku Unii, ponieważ leszczynianie mają jeszcze szanse się utrzymać. - Nie rozmawiajmy o Metalkas 2. Ekstralidze. Jest na to za wcześnie - stwierdził.



- Bardzo ważny jest aspekt motywacji. Trzeba się zastanowić - zawodnicy walczą na torze i mają sposób myślenia. Pytanie, czy niektórzy nie myślą, że lepiej by było, gdyby Unia jeździła w Metalkas 2. Ekstralidze, a oni by w niej zostali, bo będzie łatwiej zarabiać pieniądze - podsumowuje były prezes Unii.



Losy Unii mogą rozstrzygnąć się już w najbliższy piątek, 21 lipca. Tego dnia leszczynianie będą gościć ZOOLeszcz GKM Grudziądz. Wygrana z bonusem zdecydowanie zwiększyłaby szanse na utrzymanie. Problem w tym, że w Grudziądzu GKM wygrał aż 54:35.