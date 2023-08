Po skandalu w Krośnie. Kibice znaleźli nowego winnego

Przez wiele lat najlepsi krajowi zawodnicy walczyli o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski w jednodniowym turnieju. Czasami decydował przypadek. Wiele razy w historii żużla mistrzem kraju został ktoś nieoczywisty . W 2008 roku niewielu postawiłoby na wygraną Adama Skórnickiego, który na torze w Lesznie pokonał wszystkich i stanął na najwyższym stopniu. Zaskakujących rozstrzygnięć było znacznie więcej. Kibice bardzo przyzwyczaili się do tej formuły, zresztą zawodnicy również. I to mimo prawdopodobieństwa przypadku .

Od sezonu 2022 organizowany jest cykl (trzy turnieje). W dodatku na torach, gdzie funkcjonują mniejsze ośrodki (wcześniej tylko na torze Drużynowego Mistrza Polski) . Prezes Cellfast Wilków Krosno - Grzegorz Leśniak w poniedziałek przed kamerami Canal+ mówił, że odnosi wrażenie, że zawodnicy nie bardzo chcą jechać w tych zawodach. Działacz twierdził, że zawodnikom nie do końca podoba się cykl składający się z trzech turniejów, bo w lidze zarabia się dużo więcej .

Kibice zaczepili Majewskiego na Twitterze

Jeden z kibiców oznaczył Majewskiego, sugerując, że formuła została zmieniona na "zachciankę" byłego szefa żużla Canal+ . Inni pisali, że zniszczono tradycję finału u Drużynowego Mistrza Polski. Są też komentarze, że trzy odsłony nie mają sensu, bo już teraz praktycznie wszystkie karty są rozdane. Po zawodach w Rzeszowie i Pile tylko kataklizm może odebrać Bartoszowi Zmarzlikowi złoto, a Maciejowi Janowskiemu i Patrykowi Dudkowi medale. Pozostali w zasadzie nie mają już o co jechać.





Choć Majewski zakończył pracę w stacji Canal+ po sezonie 2022, to nadal obserwuje to, co się dzieje w żużlu. Zdarza się, że skomentuje coś na Twitterze. Komentarza kibice również nie pozostawił bez odpowiedzi.