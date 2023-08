Po skandalu sponsor nie wesprze mistrzostw Polski! Co z finałem?

Wiadomo, że trzeciej rundy indywidualnych mistrzostw Polski nie zorganizuje Krosno, które do spółki z przedstawicielem jury, Zbigniewem Fiałkowskim zbłaźniło się i w niedzielę, i w poniedziałek. Organizatorzy imprezy zaproponowali organizację przedsięwzięcia w Tarnowie, a tamtejszy klub był chętny przystać na propozycję. Wsparcia odmówił jednak główny sponsor klubu, Grupa Azoty i tym samym cały misterny plan spełzł na niczym. Wiadomo, że klub musiałby wyłożyć pieniądze, by zorganizować turniej, ale bez pomocy Grupy Azoty będzie to niemożliwe. Wsparcia nie udzieli także miasto Tarnów, bo relacje klubu z prezydentem Tarnowa nie są najlepsze. Oczywiście wciąż strony mogą wrócić do rozmów, ale na ten moment nic nie wskazuje na to, że Tarnów zorganizuje trzecią rundę IMP-u.