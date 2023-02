Po ośmiu miesiącach wyszedł z aresztu. "Nie było okazji się pożegnać"

Marek G.: Nie było okazji się pożegnać

Biznesmen nie zapomniał o gorzowskich kibicach, z którymi zawsze starał się utrzymywać pozytywne relacje. Po wyjściu na wolność postanowił skierować do nich kilka słów. - Nie było okazji się pożegnać. Dziękuję - post o takiej treści zamieścił G. na Facebooku. Wpis wywołał lawinę komentarzy. Jest sporo tych pozytywnych. - Dobrze Pana "widzieć" - odpisał Witold. - My również dziękujemy - odpowiedział Adam. - Dziękujemy Prezesie za wszystko, co zrobiłeś dla naszej Stali - dodała Marzena.



G. był prezesem gorzowskiego klubu od sierpnia 2019 roku. Pod jego wodzą Stal w 2020 roku wywalczyła wicemistrzostwo Polski, a w 2021 roku zakończyła zmagania w PGE Ekstralidze na trzecim stopniu podium. Przygoda działacza obfitowała w sukcesy drużyny, ale zakończył ją areszt. - Ciekawe co na to paja**, którzy perfidnie się cieszyli z tego, co się z Panem działo - skomentował Tomasz. - Był Pan najkreatywniejszym Prezesem żużlowym. Stadion Stali bardzo się zmienił - zaznaczył Wojciech. - Mam nadzieję, że wyjaśni się to całe zamieszanie - przekazał Krzysztof.



Jakub z Poznania był autorem negatywnego wpisu dotyczącego G. - Nie wierzę! Gorzów popiera kogoś takiego! Niesamowite. Przyszedł gość z niewiadomo skąd, narobił syfu w zasłużonym klubie, a gorzowska gawiedź bije mu brawo. Zdumiewające - napisał. W obronę byłego prezesa wziął inny kibic. - Czy wyrok już zapadł? Nie pieprz, bo pomyślę, że sprzedajesz w warzywniaku i rozsiewasz plotki - skontrował Zbigniew.