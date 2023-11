Po latach doczekał się takich słów. Zaskoczenie?

Mrozek przejął stery w rybnickim klubie w sierpniu 2012 roku. Wiązano duże nadzieje, bo nie był postacią anonimową. W przeszłości pełnił rolę menedżera świętej pamięci Łukasza Romanka (żużlowiec w 2006 roku popełnił samobójstwo) i - organizując w latach 2007-2013 Memoriał upamiętniający zawodnika - potrafił namawiać do występu największe gwiazdy, m.in. Tomasza Golloba, Nickiego Pedersena, Grega Hancocka, Andreasa Jonssona czy Jasona Crumpa.

Szybka Kontra. Rewolucja Ekstraligi Żużlowej. Oceniamy zmiany. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Mrozek poprowadził klub do PGE Ekstraligi. Wpadka Łaguty zdegradowała ROW

Za kadencji Mrozka ROW dwukrotnie awansował do elity i spędził w niej trzy sezony (2016, 2017 i 2020). Rok 2017 został szczególnie zapamiętany z powodu dopingowej wpadki Grigorija Łaguty. Żużlowiec do celowego działania nigdy się nie przyznał, w przestrzeni medialnej pojawiły się nawet informacje, że niedozwolony środek (meldonium) dostał w szpitalu na Łotwie, gdy był nieprzytomny po wypadku na crossie.



Prezes ROW-u długo bronił Rosjanina, ale nie wybronił go przed dwuletnim zawieszeniem, a klubu przed odjęciem punktów. Wtedy rybnicka drużyna na torze się utrzymała na torze, ale finalnie spadła z elity wskutek odjętych trzech punktów. Łaguta wrzucił Mrozka i ROW na minę. Działacz nigdy nie wyegzekwował od niego odszkodowania, dalej utrzymywał z nim kontrakt i chciał, by po powrocie na tor pomógł klubowi wrócić do elity. Po upływie zawieszenia podpisał jednak kontrakt z Motorem Lublin. Prezes wtedy się wściekł.

Miał przeciętny sezon, a kibice go kochają. Czekają na trzecią gwiazdę



Mrozek na spotkaniu z kibicami nazwał Łagutę ""perfidną ruską świnią". Dostał nawet sądowy wyrok. Przed rokiem, w ten sam sposób ROW wystawił Andreas Lyager. Miłośnicy skandali zacierali ręce i czekali na kolejną ciekawą wypowiedź działacza. Prezes był jednak już dużo bardziej oszczędny w słowach. Mimo odejścia Duńczyka zespół z Rybnika znalazł się w finale ligi, gdzie zatrzymał go dopiero niepokonany Enea Falubaz Zielona Góra.

Trudna miłość z kibicami. Teraz to się zmieni?

Kibice kiedyś pisali komentarze, że wywiozą Mrozka na taczkach. Prezes zorganizował więc spotkanie i zapytał "gdzie są te taczki". W "Rozmowie Bez Hamulców" sternik ROW-u został zapytany o to, czy miał ochotę tym wszystkim rzucić i odejść z żużla. - Nie, choć już wiele przeżyłem, bo były donosy na policję, do skarbówki i taki zwykłe, obyczajowe. W sumie wszystkich razem było już chyba z czterdzieści. Co poniektóre kuriozalne. Człowiek jednak musi z tym żyć. Zresztą spodziewam się kolejnych niespodzianek. Zwłaszcza że ja mam niewyparzony język, mówię, co myślę, a ludzie mają problem z przyjęciem prawdy. Każdy woli wysłuchać jakąś laudację na swój temat, byle było pięknie - mówił.



Rok temu znalazła się chętna osoba do przejęcia klubu. Jarosław Podleśny, sponsor Kacpra Woryny i Pawła Trześniewskiego, głośno mówił w mediach o zastąpieniu Mrozka. Do żadnych zmian nie doszło, a ROW Mrozka po fatalnym początku rozgrywek nabrał w końcu wiatru w żagle i wjechał aż do finału. Prezesowi zarzucano też to, że klubu nie wspiera zbyt wielu sponsorów. Drużyna z Rybnika ma bardzo mocny skład na sezon 2024, niedawno pozyskano nawet sponsora tytularnego - firmę Innpro. Część kibiców nawet zaczęła chwalić Mrozka, co jeszcze nie tak dawno trudno było sobie wyobrazić.

Polski sportowiec rozpoczął sezon z długiem. "Głowa była zajęta czym innym"



- Wreszcie wszystko wygląda tak, jak powinno. Skład zbudowany na walkę o awans, finansowo w górę. Prezes wyciąga wnioski. - Brawa dla prezesa i tej firmy. - Jak było źle, to każdy na prezesa narzekał. Wiadomo, że nie zawsze będzie dobrze. - W przyszłym sezonie będzie moc. - Najpierw większość pisała #mrozekout, a teraz nagle kochany Mrozek. - Jak to przecież Mrozek jest najgorszy? To skąd te brawa i zadowolenie kibiców - piszą fani ROW-u w mediach społecznościowych.



Przez ponad dekadę działalności Mrozka nie brakowało kontrowersyjnych wypowiedzi, natomiast prezes potrafił pomóc zawodnikom w trudnych chwilach. Po wypadku Patricka Hansena od razu pojechał do szpitala i podczas wywiadu w Canal+ był wyraźnie przybity. Było widać, że bardzo przeżywa dramat swojego podopiecznego. - On mi bardzo pomaga. Tak jak mówiłem, załatwił mi rehabilitację w Krakowie, więc jemu na pewno też zależy, żebym wrócił do żużla - mówił nam Hansen w październikowym wywiadzie Hansen.



Prezes ROW-u będzie miał jeszcze więcej zwolenników, jeśli drużyna w 2024 roku będzie jechać na miarę oczekiwań. Z działaczami jest jak z zawodnikami. Kibice chwalą, kiedy tylko przychodzą dobre wyniki.



Antoni Skupień, Krzysztof Mrozek i Patrick Hansen. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Prezes Krzysztof Mrozek z trenerem kadry Rafałem Dobruckim / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński