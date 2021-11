Po koszmarnym upadku nie odwiesił kevlaru na kołek. Pojedzie w drugiej lidze

Andrij Karpow niebawem wróci do żużla po kilkumiesięcznej przerwie. Ukrainiec w sezonie 2021 rehabilitował się po fatalnym upadku, ale już w przyszłorocznych rozgrywkach będzie gotowy do jazdy i pomoże Texom Stali Rzeszów w awansie do eWinner 1. Ligi.

