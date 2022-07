Po kilku miesiącach mają go dosyć. Nie wiedzą, co zrobić

Trudna rozmowa Maksyma Drabika z trenerem Motoru Lublin

Dopóki Drabik robił dużo punktów, to przymykano na to oko. W ostatniej kolejce kamery Canal+ wychwyciły jednak słowną przepychankę Drabika z trenerem Maciejem Kuciapą. Ona najlepiej obrazuje stosunki między klubem i żużlowcem.

- Maks, rozmawialiśmy z chłopakami, jakimi ustawieniami jadą. Nawet nie podszedłeś na chwilę. Chyba jesteś w du... z ustawieniami. Mogłeś podejść na chwilę, prosiłem cię o to - mówił Kuciapa do Drabika, a kiedy ten próbował odbijać piłeczkę, nadział się na ripostę trenera: - Maks, ale mogłeś podejść i posłuchać, to tylko minuta czasu.