Po jego śmierci wszystko się posypało. Upadek wisiał w powietrzu [FELIETON]

- Widać, że w tym klubie czegoś zabrakło. Po śmierci Szczepana Bukowskiego wszystko w klubie siadało. Okazało się prawdą, że jego pozycja była bardzo mocna, miał kontakty i potrafił wiele rzeczy załatwić. Organizacja i prowadzenie spółki żużlowej po tym smutnym wydarzeniu pozostawiało wiele do życzenia. Gdy doszedł do tego problem z przypływem pieniędzy, to efekt jest jaki jest - pisze w swoim felietonie o problemach żużlowej Unii Tarnów Leszek Tillinger.