Po godzinach uprawia niebezpieczny sport ze swoją partnerką

Wiktor Lampart przygotowuje się do sezonu żużlowego

Motocross czy enduro wśród żużlowców nie są niczym wyjątkowym. Jazda na tego typu motocyklach to stały element ich przygotowań do sezonu, a także normalnego treningu w trakcie rozgrywek. Miłośnikiem tej odmiany sportów motorowych był przed laty m.in. Tomasz Gollob. Do grona sympatyków tej dyscypliny ekstremalnej należy również Wiktor Lampart. Zawodnik Motoru Lublin zaopatrzył się w motocykl GASGAS i odbył treningi na zamkniętym torze.

Co ciekawe, żużlowiec w ostatnich miesiącach postanowił spróbować swoich sił w roli YouTubera. Założył kanał do spółki ze swoją partnerką życiową. Jak się okazuje, zaszczepił w niej zamiłowanie do sportów motorowych. Na jednym z filmików chwali się wspólnymi jazdami, gdzie nie brakowało niebezpiecznych sytuacji i upadków.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Kurski i Babiarz gwarancją medalu dla Polaka. WIDEO INTERIA.TV

- Nagle gość wylatuje na moją trasę. Ja nie zdążyłem wyhamować, bo byłem już na "hopce". Nie miałem żadnych szans. Skończyło się tak, że jemu rozwaliło chłodnicę, a mi oryginalny plasticzek (element obudowy motocykla dop-red.) , który chciałem sobie zachować - mówił przejęty zawodnik. Trzeba jednak przyznać, że w całej sytuacji pomocne okazały się nieprzeciętne umiejętności Lamparta, który umiejętnie się zachował i uniknął kontaktu z torem.

Instagram Post

Wiktor Lampart nową gwiazdą ligi?

Żużlowiec Motoru Lublin to bez wątpienia ścisła czołówka juniorów w Polsce i na świecie. Uchodzi za wielki talent, a w zbliżającym się sezonie zamierza powalczyć o Indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów oraz Drużynowe Mistrzostwo Polski z zespołem. Tegoroczne rozgrywki będą jego ostatnimi w roli młodzieżowca. Jeśli tylko utrzyma formę z ostatnich lat, może być pewny pozostania w PGE Ekstralidze. Najpewniej właśnie w Motorze, bo działacze szykują dla niego miejsce w składzie po przejściu w wiek seniora.