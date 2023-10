Po dwóch latach chudych chcą wrócić do gry. Kupią gwiazdy!

Kenneth Bjerre i Dawid Bellego sami zgłosili się do działaczy Grupy Azoty Unii Tarnów. Bjerre już kiedyś jeździł w tym klubie, a teraz chciałby wrócić po tym, jak Abramczyk Polonia Bydgoszcz podziękowała mu za usługi.

Bellego miał być w Arged Malesie, ale ...

Bellego jeszcze rok temu jeździł w Ekstralidze, ale ostatnio jego kariera nie toczy się najlepiej. Jemu też podziękowała Abramczyk Polonia. Miał nadzieję zostać w 1. Lidze Żużlowej i zaczepić się w Arged Malesie Ostrów, ale tam postawili na Frederika Jakobsena. Bellego nie wziął też InvestHouse Plus PSŻ Poznań, który dostał zaproszenie do powrotu do 1. Ligi, gdy z jazdy w niej zrezygnował MF Trans Landshut Devils. I tak dotarliśmy do Unii.

A w Tarnowie rozmowy idą pełną parą. Tak, jakby działacze już wiedzieli, że Grupa Azoty znowu wyłoży znaczące środki na funkcjonowanie drużyny, Bo Bellego, Bjerre, Jeleniewski czy Cyfer, to jednak zawodnicy drożsi od tych, co byli w tym i ubiegłym roku.

W tym roku z Polonią o Ekstraligę, za rok z Unią o pierwszą ligę

W ogóle to wystrzałowy skład, jak na 2. Ligę. W końcu: Bellego, Bjerre i Jeleniewski w tym roku walczyli z Abramczyk Polonią o PGE Ekstraligę. I dołożyli swoją cegiełkę do awansu drużyny do półfinału, gdzie Polonia przegrała dwumecz z ROW-em Rybnik.

Unia z tym składem, który planuje zbudować, będzie faworytem do wygrania 2. Ligi w sezonie 2024. Niezłe drużyny zbudują też najpewniej w Pile i Gnieźnie, ale na razie Tarnów jest krok przed nimi.

Jak się czegoś czepiać, to tylko Williama Drejera, który może wystartować jako zagraniczny junior. Po dobrym początku wyraźnie spuścił z tonu. Ewidentnie brakuje mu wsparcia w parku maszyn. Dopóki miał blisko Kennetha Hansena, to wyglądało to nieźle. Odkąd został sam ze swoją mamą, to już nie było tak dobrze. To tylko pokazuje, gdzie jest problem. Unia chcąc mieć w Drajerze oparcie musi mu znaleźć kogoś łebskiego do pomocy w trakcie meczu.

