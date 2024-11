Po awansie zacisnęli pasa. Mamy cennik gwiazd beniaminka

Wzięli Zagara nie płacąc grosza za podpis

Choć kilka dni temu docierały do nas informacje, że Unia może wydać na podpisy zawodników pod kontraktem 1,5 miliona złotych , to dotąd wydała połowę tej kwoty. A wyda jeszcze najwyżej 250 tysięcy na dwóch zawodników.

Unia nie znalazła sponsora na Nickiego Pedersena, więc odpuściła 3-krotnego mistrza świata, choć mając go w składzie, zdecydowanie zwiększyłaby swoje szanse na utrzymanie. Pozyskała za to innego byłego uczestnika Grand Prix Mateja Zagara. Słoweniec nie wziął jednak grosza za podpis. Dostał jedynie 5 tysięcy za punkt. To jest świetny układ dla obu stron. Zagar jeśli się wykaże i zdobędzie 180 punktów, to zarobi 900 tysięcy złotych.