Po awansie wyrzucą zawodników. Oni mogą się pakować

Zagara wymienią na Fricke

Zostaną tylko Bjerre i Przyjemski

Poza Bjerre ma też zostać junior Wiktor Przyjemski. On sam mówi, że jeszcze niczego nie podpisał, że Ekstraliga kusi, ale wiele wskazuje na to, że chce do niej wejść z Polonią. Przyjemski to wielki talent. Już teraz wygrywa Polonii mecze. W Ekstralidze może być podobnie, więc akurat w tym przypadku prezes Jerzy Kanclerz może zacierać ręce.

Swoją drogą, to Polonia założyła sobie całkiem realny plan. Nie stara się o zawodników jeżdżących w PGE Ekstralidze (poza Szymonem Woźniakiem ze Stali Gorzów, choć wiemy, że klub nie nastawia się jakoś specjalnie na to, że się uda - plan A to polscy pierwszoligowcy), wiedząc, że żaden z nich nie będzie czekał na awans bydgoszczan. Do tego czasu każdy z nich zdąży wysondować rynek i podpisać kontrakt na 2023. Celując w pierwszoligowców, Polonia daje sobie szansę na to, że coś z tego wyjdzie. Fricke i spółka mogą poczekać na finalne rozstrzygnięcia. Dla takiego Fricke to w ogóle komfortowa sytuacja. Pasuje mu tor w Zielonej Górze i pewnie zostałby tam po awansie, ale jeśli Falubazowi powinie się noga, to on i tak trafi do najlepszej ligi świata tyle, że z kim innym.