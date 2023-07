Po awansie... stracą pracę. Co dostaną w zamian?

Rohan Tungate i Rasmus Jensen chcieliby rozmawiać z działaczami pierwszoligowego Enea Faluazu Zielona Góra o swojej przyszłości, ale działacze wciąż powtarzają im, że to nie jest dobry moment. Klub chce poczekać do finalnych rozstrzygnięć w lidze. Jeśli awansuje, to zarówno Tungate, jak i Jensen raczej zostaną wymienieni na innych, lepszych zawodników. Jednak choć taki Tungate musi się liczyć z utratą pracy w Falubazie, to ma o co jechać.