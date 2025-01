Plejada polskich gwiazd leci na Maltę. Klątwa nad reprezentacją, to już ostatni dzwonek

14 zawodników leci na obóz przygotowawczy na Maltę. Integracja połączona z wymagającymi treningami potrwa 8 dni. Kadra trzeci rok z rzędu wybrała właśnie tę dobrze znaną sobie lokalizację. Wszystko po to, żeby w końcu sięgnąć po złoto w Speedway of Nations.

Ciąży klątwa nad żużlową kadrą, ani jednego złota

W 2018 roku doszło do zastąpienia Drużynowego Pucharu Świata wyżej wymienioną nazwą, w skrócie SoN. Zamiast rywalizacji czterech zawodników (piąty był rezerwowym), w której Polacy dominowali nad resztą, postawiono na rywalizację w parach. Mówiło się, że to wszystko po to, żeby utrzeć utrzeć nosa Biało-Czerwonym i zakończyć ich dominację.