Płeć piękna poszukiwana. To szansa na sławę

Co roku o tej porze większość klubów żużlowych organizuje nabór na podprowadzające. Podobnie jest w ZOOLeszcz GKM-ie. 29 stycznia odbędzie się casting, na którym stawią się kobiety chętne do pracy podczas meczów ligowych w Grudziądzu. Nie tak łatwo jest się dostać do tego grona.