Planowali zakupy. Teraz muszą się modlić, żeby nie stracić swoich gwiazd

Tobiasz Musielak i Andrzej Lebiediew mogą opuścić Cellfast Wiilki Krosno. Dla klubu z Podkarpacia byłaby go gigantyczna strata, bo mówimy o dwóch najskuteczniejszych żądłach drużyny.

Tobiasz Musielak solidną drugą linią w PGE Ekstralidze

Niewykluczone, że do Musielaka zgłoszą się kolejni chętni, bo od dwóch lat jeździ na niezłym poziomie. Jest stabilnym, solidnym zawodnikiem. W pierwszej lidze pełni rolę lidera, w PGE Ekstralidze mógłby być mocną drugą linią.

Seria niefortunnych zdarzeń z Andrzejem Lebiediewem

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja z Lebiediewem. Ostatnio chyba pojawiły się jakieś zgrzyty na linii klub - zawodnik. Wiemy, że w Krośnie nie spodobało się to, że Łotysz delikatnie skrytykował przygotowanie toru na mecz z Abramczyk Polonią Bydgoszcz (44:45). Było też jakieś zawirowanie związane z fakturą wystawioną przez Lebiediewa po przegranym walkowerem spotkaniu ze Stelmet Falubazem (0:40). Ostatnio doszła sprawa kontuzji i operacyjnego leczenia, którym Lebiediew poinformował w noc po zaległym meczu z Aforti Startem (48:42). Wiele wskazuje na to, że klub dowiedział się o tym w tym samym czasie, co kibice.