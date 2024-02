Plan na utrzymanie. Ze swojego stadionu chcą zrobić twierdzę

Mówi o tym wprost. "To nie ma większego sensu"

- W tym sezonie METALKAS 2. Ekstraliga startuje w połowie kwietnia i wyjeżdżanie na początku marca, żeby pojeździć na zapas nie ma większego sensu. Tym bardziej, że część drużyny już podpisała kontrakty w lidze angielskiej i zaczynają sezon w połowie marca, więc nie widzę takiej potrzeby. Chyba, że zmusi nas do tego pogoda, to wtedy nie będziemy mieli wyjścia, ale raczej chcemy skupić się tutaj na Gdańsku - tłumaczy Eryk Jóźwiak.

Zrobią twierdzę ze swojego stadionu? W razie co mają asa w rękawie

Jeśli Wybrzeże nie chce się w końcu doigrać i spaść z ligi, to musi przede wszystkim zbudować twierdzę z własnego toru. To właśnie na tę kwestię powinni postawić nacisk. Domowe zwycięstwa mogą być na wagę złota. Wiemy dobrze, że w razie jakichkolwiek kłopotów mają asa w rękawie. Jest nim Adrian Gała, z którym podpisali kontrakt warszawski. To może być prawdziwy game changer.