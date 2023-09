Płakał z bólu, a stanął na podium. Co za heroizm!

Jack Holder groźnie upadł podczas finału Drużynowego Pucharu Świata we Wrocławiu . Nie kontynuował zawodów, odniósł kontuzję nadgarstka. Ostatnio wrócił do jazdy, ale wciąż nie jest w pełni sił. Holder zmaga się z wielkim bólem, który momentami dosłownie nie daje mu normalnie funkcjonować. Mimo tego jeździ i jeszcze osiąga świetne wyniki. W sobotę w Cardiff był jednym z najlepszych zawodników turnieju Grand Prix Wielkiej Brytanii. Zajął drugie miejsce, pokonał choćby Bartosza Zmarzlika.

Po zawodach Holder wyglądał już lepiej, choć nadal nie przypominał kogoś, kto jest w stanie jeździć na żużlu. Było widać ból, z którym się zmaga. Zapewne w dużej mierze to, że dał radę jeździć było efektem działającej adrenaliny. Dobrze wiemy, że żużlowcy na jej bazie często są w stanie jeździć, mimo że teoretycznie nie powinni w ogóle podchodzić do zawodów. Wystarczy tylko przypomnieć przypadek Jasona Doyle'a. Do prezentacji wychodził o kulach.