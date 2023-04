Plaga w Falubazie. I tak mogą być wdzięczni losowi

Gdy jeszcze przed sezonem kontuzji doznał podstawowy żużlowiec na tę pozycję, czyli Luke Becker, Falubaz zaczął działać błyskawicznie. W klubie doszli do wniosku, że najlepszym na rynku, wciąż będącym "do wzięcia", jest Wiktor Trofimow. Szybko go ściągnęli i wystawili do ligowego składu, ale mecz odwołano. Debiut więc miał przypaść na Rybnik, w którym to Trofimow całkiem niedawno przecież startował. Wiktor przejechał jednak nawet niecałe jedno okrążenie. Spowodował potworny upadek Pieszczka, Buczkowskiego i swój. Wyglądało to strasznie.