Plaga kontuzji zabrała im tytuł! Taka szansa szybko się nie powtórzy?

Wrocławianie w minionym sezonie byli niepokonani przez dwanaście kolejek. W najważniejszej części rozgrywek dopadła ich plaga kontuzji. To wszystko sprawiło, że marzenia o złocie muszą odłożyć na następny rok. W okresie transferowym przegrali jednak walkę o angaż Wiktora Przyjemskiego, a także Jakuba Krawczyka.

To miał być złoty sezon

Przez dwanaście kolejek wszystko szło wzorowo. Wrocławski walec miażdżył wszystkich przeciwników, lecz kłopoty zaczęły się od kontuzji Pawlickiego. Polak złamał nogę i to właśnie bez 29-latka Spartanie po raz pierwszy polegli w Lesznie. Następnie już w pełnym składzie zostali pokonani na własnym owalu przez lubelski Motor, jednakże miała to być tylko zasłona dymna.

Przeżyli koszmar

Dwumecz ćwierćfinałowy z Fogo Unią Leszno poszedł im bardzo gładko. Wygrali oba spotkania i pewnie awansowali do półfinału, gdzie czekał na nich FNS KS Apator Toruń. W pierwszym starciu padł remis, jednakże do rewanżowego pojedynku Betard Sparta podchodziła już bez Taia Woffindena. Brytyjczyk złamał rękę w trakcie Grand Prix w Cardiff. Najgorsze jednak czyhało tuż za rogiem. W trakcie spotkania stracili Macieja Janowskiego. Kapitan drużyny złamał nogę w bardzo pechowym stylu. W ten sposób zakończył miniony sezon.

Niespodziewanie osłabiona Sparta awansowała do finału. Tam została brutalnie zweryfikowana przez Platinum Motor. W rewanżowym meczu finałowym nieoczekiwanie wystąpił Woffinden, który nie czuł się jednak do końca najlepiej. "Tajski" w swoim trzecim wyścigu zanotował upadek. Zahaczył o tylne koło Bartosza Bańbora. Po tej sytuacji było pewne, że podjęcie rywalizacji, to była nieprzemyślana decyzja. Ostatecznie polegli dwudziestoma punktami i musieli się zadowolić srebrnym krążkiem.