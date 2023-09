Plaga kontuzji przekreśla plany. Nie będzie starcia gigantów w finale

Kontuzje od początku tego sezonu ustawiają rozgrywki. Tauron Włókniarz Częstochowa zaczynał sezon bez kontuzjowanego Kacpra Woryny. Dodajmy, że zaczynał słabo. Drużyna nie mogła złapać rytmu, wpadła w marazm i nawet jak Woryna wrócił, to nie potrafiła latać wysoko. Od początku zaskoczyło i tak już zostało.

Włókniarz najpierw na jednej kontuzji stracił, a teraz zyskał na innej

Do półfinału Włókniarz awansował, dlatego że ebut.pl Stal Gorzów straciła przed ćwierćfinałową rundą Andersa Thomsena. Duńczyk połamał się w Grand Prix. I tak trzecia po rundzie zasadniczej Stal już jest na wakacjach, choć marzyła o 20 meczach i medalu.

Kontuzje mocno też doświadczyły Fogo Unię Leszno. Drużyna nawet nieźle zaczęła sezon, ale potem, w miarę jak kolejni zawodnicy trafiali na L4 (Chris Holder, Nazar Parnicki, Grzegorz Zengota, wreszcie Janusz Kołodziej), Unia zgasła i do końca biła się o utrzymanie.

Rozmowa Interii. Prezes Włókniarz mówi do kogo dzwoni. WIDEO

Rozmowa Interii. Prezes Włókniarz mówi do kogo dzwoni. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Unia przez kontuzje omal nie spadła

W utrzymaniu pomogła Unii kontuzja Krzysztofa Kasprzaka z Cellfast Wilków Krosno, które dobrze zaczęły, potem wpadły w turbulencję, a kiedy mobilizowały się, by w końcówce uratować się przed spadkiem, to wypadł im Kasprzak. Ktoś powie, że Kasprzak słaby, ale na jego miejsce przyszedł jeszcze słabszy Lars Skupień i nie zdobył żadnego punktu.

Największe niespodzianki dopiero jednak przed nami. Betard Sparta w sezonie zasadniczym przegrała jeden mecz (42:48 z Unią) przez kontuzję Piotra Pawlickiego. Pierwszy półfinałowy mecz w Toruniu z Apatorem zremisowała (45:45). Kropkę nad "i" musi postawić bez Taia Woffindena, który połamał rękę i napisał, że czeka go kilka tygodni przerwy. Zbudowana za 25 milionów złotych drużyna z Wrocławia może znaleźć się poza finałem z powodu wypadku swojej gwiazdy w Grand Prix w Cardiff.

Motor Lublin powoli wychodzi ze szpitala

Zbiera się drugi z faworytów rozgrywek Platinum Motor Lublin , bo Jack Holder, choć nadgarstek, który uszkodził miesiąc temu w finale DPŚ, wciąż go boli. Holder jednak cierpi i jedzie, bo chce zdobyć medal w GP, a przy okazji pomóc swojemu klubowi.

Nie będzie hitowych finałów, na które czekali kibice

I tak ROW, który tydzień stracił Patricka Hansena, znowu może mieć nadzieję na awans do finału. Przyjemski robił średnio prawie 12 punktów. Polonia nie ma godnego następcy, więc siły się wyrównują. Polonia nawet jak wejdzie bez Przyjemskiego do finału, to w meczu z Falubazem nie ma czego szukać. Nie bez Przyjemskiego.