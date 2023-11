Piszą, że to nie jest polski klub. Tak im odpowiedzieli

Unia Leszno to 18-krotny żużlowy mistrz Polski . Jest wielką legendą naszych rozgrywek ligowych, miała okresy swojej absolutnej hegemonii, kiedy to nikt nie był w stanie jej się przeciwstawić. W minionym sezonie nie włączyła się do walki o medale, ale tak czy inaczej jeździła wciąż w najlepszej lidze świata. Rzecz jasna - jak każdy ośrodek - Unia ma sporą grupę antyfanów, którzy lubią śpiewać "Unia Leszno to nie jest polski klub". Nawet Tai Woffinden kiedyś włączył się w śpiewy kibiców z Wrocławia.

Kilka dni temu klub z Leszna w świetny sposób, z utrzymaniem dystansu do siebie, nawiązał do tych przyśpiewek, a przy okazji zareklamował karnety na nadchodzący sezon 2024. Post spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony kibiców, którzy chwalili podejście i umiejętność żartowania. Co ciekawe, część pochwał pochodziła od fanów z ośrodków niekoniecznie pałających do Unii sympatią, a to najlepiej pokazuje jak udana była cała akcja.