Piorunująca końcówka. Uciszyli cały stadion

Tauron Włókniarz w piątkowy wieczór chciał nie tylko pokonać rywala, ale i zrobić to w przekonującym stylu . Gospodarze jak do tej pory ani razu nie cieszyli się z meczowego triumfu, a w spotkaniu przeciwko ebut.pl Stali po raz pierwszy w tym roku w zmaganiach ligowych pojawił się Kacper Woryna.

Wychowanek ROW-u na otwarcie spisał się zresztą znakomicie, ponieważ pokazał plecy Oskarowi Fajferowi oraz Mateuszowi Bartkowiakowi, zapisując na swoim koncie trzy bardzo cenne "oczka". Gdy wydawało się, że pójdzie za ciosem i to początek drogi po dwucyfrówkę, Polak niespodziewanie obniżył loty i w kolejnych startach uzbierał zaledwie jeden punkt .

Zdecydowanie lepiej radzili sobie za to jego koledzy z drużyny. Na torze tradycyjnie zachwycał duński duet Leon Madsen - Mikkel Michelsen. Poza tym solidnie spisywał się Maksym Drabik. Zaowocowało to spokojnym prowadzeniem Tauron Włókniarza przez większość meczu . Przed biegami nic nie zapowiadało tragedii, bo na tablicy wyników widniał rezultat 42:36.

W decydującym momencie nastąpiło jednak wielkie przebudzenie przyjezdnych. Najpierw przełamał się Szymon Woźniak, który wraz z Oskarem Fajferem pokonał 4:2 Jakuba Miśkowiaka oraz Maksyma Drabika. Oznaczało to, że wszystko rozstrzygnie się w ostatniej gonitwie wieczoru . W niej licznie zgromadzona publiczność przeżyła nie lada szok, bowiem Anders Thomsen z Martinem Vaculikiem kapitalnie ruszyli spod taśmy i dowieźli podwójny triumf do samej mety.

Obie drużyny ostatecznie podzieliły się punktami, co oznacza brak końca kryzysu Tauron Włókniarza. Nikt z pewnością nie spodziewał się tego, iż po trzech kolejkach częstochowska drużyna będzie miała na koncie zaledwie dwa punkty w ligowej tabeli. Na jej szczęście do tegorocznej fazy play-off wchodzi aż sześć zespołów, więc pod Jasną Górą nie ma jeszcze powodów do paniki.