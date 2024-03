Piłkarze Ekstraklasy milionerami? On bije ich na głowę

Piłkarze grający na co dzień w PKO BP Ekstraklasie mogą liczyć na wysokie uposażenia. A przede wszystkim ci, którzy mają status gwiazdy i umowy z najbogatszymi klubami. Do tego grona należą m.in. Mikael Ishak, Artur Jędrzejczyk czy Ivi Lopez. Przez lata utarło się, że w Polsce najwięcej kasy można zarobić będąc właśnie piłkarzem. Tymczasem Bartosz Zmarzlik, przedstawiciel żużla, może pochwalić się jeszcze większymi zarobkami.

Tyle zarabiają gwiazdy Ekstraklasy

Nikt nie zarabia tyle co żużlowy mistrz świata

Tyle tylko, że specyfika żużla jest taka, że zawodnicy mają swoje grono sponsorów, co stanowi dodatkowe wpływy do budżetu. Bartosz ma wielu sponsorów, a największy z nich - Grupa Orlen, ma przelewać na konto mistrza 2 miliony złotych. Pozostali sponsorzy dołożą łącznie minimum milion. Te przychody rekompensują więc olbrzymi wydatki, jakie Zmarzlik ponosi na co dzień. A to sprawia, że Polak śmiało może stwierdzić, że to on wykonuje lepiej opłacaną robotę niż piłkarze z PKO BP Ekstraklasy.