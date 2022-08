Piłkarska Stal buduje potęgę. Oni nie chcą być gorsi

W ROW-ie Rybnik już wiedzą, że Patryk Wojdyło jest kuszony przez Stal Rzeszów kontraktem na poziomie 200 tysięcy złotych za podpis. To o 100 tysięcy więcej niż miał dotąd w Rybniku. A przecież to ROW jest w pierwszej, a Stal w drugiej lidze.

Stal Rzeszów złożyła lukratywne oferty pierwszoligowcom

Mateusz Szczepaniak ma o czym myśleć

Oczywiście te negocjacje mogą zakończyć się fiaskiem, bo Wilki mogą podnieść klubowy kontrakt Szczepaniaka (teraz ma bodajże 150 tysięcy za popis i 2 do 2,5 tysięcy za punkt w zależności od meczowej zdobyczy), co nie zmienia faktu, że Stal pokazuje moc i jeśli innym zaproponowała to samo, to z pewnością kogoś uda się jej złowić.