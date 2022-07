Piłka po stronie Zmarzlika. Dostał ofertę z podwyżką

Saga z Bartoszem Zmarzlikiem w roli głównej trwa. Zawodnik ma lukratywną i przyprawiającą o zawrót głowy ofertę z Motoru Lublin. Mówi się, że to może być umowa na poziomie 6 milionów złotych (płatność ma być podzielona między Motor i największych sponsorów). Teraz jednak do akcji wkroczył jego obecny klub.

Prezes Stalli Gorzów zagrał ze Zmarzlikiem w otwarte karty

Wiemy, że prezes Waldemar Sadowski postanowił zagrać ze Zmarzlikiem w otwarte karty. Powiedział mu, ile może dać klub i teraz mistrz ma czas do namysłu. Jeśli tegoroczny kontrakt Zmarzlika w Stali opiewa na 4,5 miliona złotych, to ten na sezon 2023 zakłada niewielką podwyżkę.

Teraz piłeczka jest po stronie zawodnika, który jeszcze przed zatrzymaniem poprzedniego prezesa Marka G. miał się dogadać z Motorem. Precyzyjnie rzecz ujmując, zrobiła to jego mama Dorota i brat Paweł, bo to oni zajmują się takimi sprawami. A Bartek wkracza do gry dopiero w samym finale.