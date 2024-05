Pijany kierowca potrącił medalistę mistrzostw świata. PGE Narodowy zamarł

Turbulencje Vaculika na drodze i na żużlowym torze

Kiedy zawodnik po raz pierwszy wyjechał na tor, to PGE Narodowy przywitał go brawami. Słowak miał dużą szansę na to, by swój inauguracyjny wyścig wygrać, ale szarpnęło jego motocyklem na trasie, stracił rytm jazdy, co wykorzystał Jason Doyle. I to Australiczyk wygrał pierwszy wyścig, a Vaculik był trzeci.