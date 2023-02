Pijana wjechała autem w salon piękności. Usłyszała zarzuty

Uznano, że nie ma żadnych przeciwwskazań, by te zarzuty w końcu sformułować. Od wypadku bowiem minęło już sporo czasu. W grudniu Sandra M. wjechała wprost w witrynę salonu urody, demolując ją doszczętnie. Na szczęście, nikomu nic się nie stało. Straty materialne były jednak bardzo duże . Była podprowadzająca wcześniej zachowywała się dziwnie, na co uwagę zwróciła choćby jej mama. Chciano zabronić jej wsiadania za kierownicę, ale sama wzięła kluczyki i po prostu pojechała. Jazda zakończyła się jednak tym, że uderzyła we wspomnianą witrynę. Była w stanie nietrzeźwości, miała 1,38 promila .

Sandra M. w Toruniu jest bardzo znana

Sprawczyni zdarzenia była niegdyś podprowadzającą, została nawet miss startu, wygrywając prestiżowy konkurs organizowany przez PGE Ekstraligę. Stała się rozpoznawalna nie tylko w świecie żużla. W Toruniu także jej nazwisko było znane w branży modelek i hostess. Zawsze była lubiana i mało kto powiedział o niej jakiekolwiek złe słowo, stąd też spore zdziwienie wywołało to, co stało się pod koniec ubiegłego roku. Być może zresztą te wszystkie okoliczności mogą nieco pomóc Sandrze M. w otrzymaniu łagodniejszego wyroku.



Toruński dziennik wyjaśnił także, jak dokładnie wygląda przestępstwo Sandry M. pod kątem prawnym:



- Stan po użyciu alkoholu to stan, w którym stężenie alkoholu osoby kierującej pojazdem wynosi więcej niż 0,2 promila, a nie więcej niż 0,5 promila. Kto w takim stanie kieruje pojazdem, popełnia wykroczenie zagrożone karę aresztu, grzywną do 5000 zł i czasowym zatrzymaniem prawa jazdy.



Stan nietrzeźwości to stan, kiedy stężenie alkoholu wynosi więcej niż 0,5 promila. To czyn zagrożony surowszą kara - grozi za jego popełnienie nawet do 2 lat więzienia. I takie przestępstwo właśnie zarzuca prokuratura Sandrze M.