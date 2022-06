Pierwszy test oblali. W drugim pójdzie im lepiej?

W najbliższy piątek w PGE Ekstralidze rozpocznie się długo wyczekiwana przez kibiców runda rewanżowa fazy zasadniczej. Tego dnia ligowy debiut zaliczy równie długo wyczekiwany w Gorzowie Oskar Paluch. Fenomenalny nastolatek na dzień dobry dostanie najlepsze z możliwych spotkań do przywitania się z elitą, ponieważ jego Moje Bermudy Stal wybierze się na teren zbierającej lanie za laniem Arged Malesy Ostrów. Gospodarze nie dość, że wciąż nie mają w tabeli ani jednego punktu, to na dodatek nie omijają ich kontuzję. Urazy nadal leczą Grzegorz Walasek oraz Jakub Poczta. Ponadto tydzień temu dość solidnie w Szwecji przydzwonił Oliver Berntzon. Bartosz Zmarzlik i spółka na pewno to wykorzystają.

Awizowane składy na mecz Arged Malesa Ostrów – Moje Bermudy Stal Gorzów

Moje Bermudy Stal Gorzów: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Patrick Hansen, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Mateusz Bartkowiak, 7. Oskar Paluch

Arged Malesa Ostrów: 9. Oliver Berntzon, 10. Tomasz Gapiński, 11. Grzegorz Walasek, 12. Matias Nielsen, 13. Chris Holder, 14. Jakub Krawczyk, 15. Sebastian Szostak

Początek meczu w piątek 10 czerwca o godzinie 20:30. Transmisja w Eleven Sports 1.

Motocykle zahałasują też w oddalonym 111 kilometrów od Ostrowa Lesznie, gdzie osłabiona brakiem Piotra Pawlickiego Fogo Unia podejmie jeszcze bardziej ubogi kadrowo ZOOLeszcz GKM, dla którego punktów nie będzie zdobywał przebywający wciąż w szpitalu Nicki Pedersen. Grudziądzanie bez Duńczyka są na wyjazdach jak żołnierz bez karabinu, co pokazał chociażby niedawny ich mecz w Częstochowie. Podopieczni Janusza Ślączki pod Jasną Górą nie przekroczyli wówczas nawet magicznej bariery trzydziestu punktów.

Awizowane składy na mecz Fogo Unia Leszno – ZOOLeszcz GKM Grudziądz:

ZOOLeszcz GKM Grudziądz: 1. Krzysztof Kasprzak, 2. Wiktor Rafalski, 3. Frederik Jakobsen, 4. Przemysław Pawlicki, 5. Zastępstwo zawodnika, 6. Kacper Pludra, 7. Kacper Łobodziński

Fogo Unia Leszno: 9. Jason Doyle, 10. Jaimon Lidsey, 11. David Bellego, 12. Piotr Pawlicki, 13. Janusz Kołodziej, 14. Damian Ratajczak, 15. Hubert Jabłoński

Początek meczu w piątek 10 czerwca o godzinie 18:00. Transmisja w Eleven Sports 1.