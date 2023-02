Pierwszy test mistrza. Wróci tam, gdzie jeździć uwielbia?

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w Kryterium Asów pojedzie Nicki Pedersen. Duńczyk wraca do żużla po długiej przerwie, spowodowanej fatalną passą upadków. Jeśli faktycznie wystartuje 26 marca w Bydgoszczy, będzie to najpewniej pierwszy poważny test dla niego. Odbędzie się on na torze, który uwielbia. Miejscowa publiczność jednak za nim nie przepada, delikatnie mówiąc.