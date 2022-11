Pierwszy taki sezon od dawna. Poradzą sobie bez mistrza świata?

Ocena drużyny. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że po stracie Bartosza Zmarzlika Moje Bermudy Stal może zapomnieć o podium drużynowych mistrzostw Polski. Zdecydowanie lepsze kadrowo są chociażby Betard Sparta Wrocław, Motor Lublin czy zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa. Do tego dochodzi For Nature Solutions Apator Toruń z chcącym jak najszybciej poprawić się Patrykiem Dudkiem i powracającym po zawieszeniu Emilem Sajfutdinowem.

Podopieczni Stanisława Chomskiego muszą też oglądać się za siebie. Cellfast Wilki Krosno nie powtórzą tegorocznej przygody Arged Malesy Ostrów, która nie zdobyła choćby jednego punktu w tabeli. Ponadto naszym zdaniem wzmocniony został grudziądzki ZOOLeszcz GKM. Gdy do tego dodamy powracającego po poważnej kontuzji Andersa Thomsena i wspomniane wcześniej odejście pewniaka, czyli Bartosza Zmarzlika, to dojdziemy do wniosku, iż przed gorzowskimi żużlowcami sezon, w którym cenny będzie każdy punkt.

Transferowa bomba. Troszkę z przymusu staje się nią sprowadzenie Oskara Fajfera z pierwszoligowego Gniezna, ponieważ do żadnych innych transferów wśród seniorów nie doszło. Z jednej strony od Polaka nikt nie oczekuje nie wiadomo jakich cudów. Z drugiej jednak sam zawodnik ma świadomość tego, że nie mogą mu się przytrafić słabsze chwile. 28-latek już inwestuje na potęgę i to nie tylko w sprzęt, bo szeregi jego teamu zasilił uznany mechanik, Dariusz Sajdak. Ten ruch naprawdę robi wrażenie.

Spadku nie będzie, ale spektakularnego sukcesu też nie

Najsłabsze ogniwo. Zdecydowanie doparowy Oskara Palucha. W tym roku liczono chociażby na Mateusza Bartkowiaka, lecz jak finalnie było doskonale widział każdy z nas. Kto wie, czy za kilkanaście miesięcy ze składu nie wygryzie go utalentowany Oskar Hurysz, za którym przemawia jeden, znaczący argument - jest młodszy i dłużej pojeździ jako junior.

W końcu zaufano wychowankowi. Wiele wskazuje na to, że po wielu miesiącach kiszenia się na ławce, do gry na poważnie powróci Wiktor Jasiński. W poprzednich latach o sile pozycji U24 stanowili głównie obcokrajowcy, jednak drużyna nie wyszła na tym najlepiej. - To człowiek stąd i wychowanek, który za klub odda całe swoje serce. To miejsce zostawiłbym więc dla niego - radził działaczom na łamach Interii legendarny Bogusław Nowak. Jak widać, ci chyba się go posłuchali.

Nasz typ - 5/6. miejsce. Moje Bermudy Stal to typowy zespół ze środka stawki. Spadek raczej mu nie grozi. W 2023 w Gorzowie obejdzie się też raczej bez spektakularnego sukcesu. Awans do fazy play-off to maksimum na co stać żołnierzy Stanisława Chomskiego.

Tak będzie wyglądał skład Stali Gorzów

1. Martin Vaculik, 2. Anders Thomsen, 3. Szymon Woźniak, 4. Oskar Fajfer, 5. Wiktor Jasiński, 6. Oskar Paluch, 7. Mateusz Bartkowiak/Oskar Hurysz