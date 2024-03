Pierwszy sukces Zmarzlika w nowym sezonie! Do osiągnięcia Golloba wciąż mu daleko

Bartosz Zmarzlik już dawno swoimi sukcesami w cyklu Grand Prix zostawił w tyle Tomasza Golloba, ale legendarny polski żużlowiec wciąż jest najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii Kryterium Asów i szybko to się nie zmieni! Zmarzlik z kompletem punktów wygrał turniej w Bydgoszczy, zrobił to po raz trzeci w karierze. Do wyczynu swojego mentora z młodzieńczych lat wciąż mu daleko - Gollob wygrywał czternastokrotnie.