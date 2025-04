Pierwszy sukces Zmarzlika i spółki. Motor Lublin znów mistrzem Polski

Do Grudziądza zawitała cała żużlowa śmietanka. Trenerzy drużyn na co dzień rywalizujących w PGE Ekstralidze desygnowali do walki niemal najmocniejsze składy. Tylko kilku zawodników z czołówki zabrakło, ale nie przeszkodziło to w rozegraniu bardzo wyrównanych zawodów. Jak zawsze - faworytem do złota MPPK był Orlen Oil Motor Lublin. Podstawową parę mistrzów Polski stworzyli świetnie spisujący się w Grudziądzu: Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Pozostałe zespoły chciały lublinianom w tym przeszkodzić. Najdłużej wychodziło to gospodarzom.

