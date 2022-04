Pierwsze zawody, a oni już mają dosyć

Tegoroczne PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi mocno zawiodły fanów z całego kraju. Niezliczona ilość mistrzów świata na liście startowej miała zagwarantować show i z przytupem oficjalnie otworzyć sezon 2022 w tym Toruniu. Niestety zamiast tego garstka kibiców oglądała jedynie jazdę w gęsiego. Najwięcej emocji generowały biegi z udziałem Bartosza Zmarzlika oraz Nickiego Pedersena, gdy obaj zostawali na starcie i na dystansie mijali rywali jak tyczki.

Kibice wściekli na klub

Nie ulega więc wątpliwości, że potencjał Motoareny nie został w stu procentach wykorzystany. Doskonale sprawę z tego faktu zdają sobie sympatycy For Nature Solutions Apatora, którzy nie pozostawili na ukochanym klubie suchej nitki. Wszyscy mieli nadzieję, iż dołączenie nowych osób do sztabu szkoleniowego, w tym Krzysztofa Gałańdziuka z Wrocławia, zupełnie odmieni oblicze toru i ponownie stanie się on jednym z najciekawszych w kraju. Na Facebooku pod zdjęciem z sobotniej dekoracji aż roi się od negatywnych komentarzy.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Jak oni mogą popierać Rosjan? INTERIA.TV

- Oszałamiająca frekwencja - śmieje się chociażby pan Paweł. - Tor w dalszym ciągu tragedia. Rządziły dwa pola startowe. Nieliczni potrafili się w miarę dopasować, ale to nie byli nasi. Nie wiem czy coś da się z tym torem zrobić do ligi która przecież za chwilę rusza. Na dzień dzisiejszy coś takiego jak atut własnego toru nie istnieje - dodaje pan Marcin. - Ten nasz tor to powinni zaorać - podsumowuje dyskusję pan Dawid.

A może to tylko zasłona dymna?

Nudy, nudami, jednak pod uwagę należy brać również scenariusz, iż 2 kwietnia mieliśmy do czynienia z zasłoną dymną. Mało kto chyba aż tak bardzo zaryzykowałby i w meczach o stawkę identycznie przygotowywał nawierzchnię jak w imprezach towarzyskich. Zdecydowanie ułatwiłoby to zadanie rywalom, którzy wiedzieliby czego spodziewać się w lidze.

Odpowiedź na pytanie czy Motoarena rzeczywiście wróci do elitarnego grona najbardziej atrakcyjnych obiektów globu poznamy więc dopiero na inaugurację PGE Ekstraligi. For Nature Solutions Apator pierwszy domowy mecz pojedzie 16 kwietnia. Przeciwnikiem podopiecznych Roberta Sawiny będzie wówczas beniaminek z Ostrowa.