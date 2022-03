Pierwsza taka współpraca w Polsce. Kluby łączą siły

Trzy kluby chwalą się, że to pierwsza taka współpraca w Polsce. Bartosz Wolny, prezes Warty, przybliżył, jak doszło do jej rozpoczęcia. - Firma SpecHouse była członkiem naszego klubu biznesu, bywali na meczach, my bywaliśmy na meczach żużlowych. Zaczęliśmy rozmawiać, jak to zacieśniać, gdzie znaleźć jakieś dodatkowe korzyści - mówił.

Przedstawiciele klubów zaznaczali, że nie ma mowy o konkurencji pomiędzy tymi trzema podmiotami. - Zarówno żużel, piłka nożna, jak i koszykówka, totalnie ze sobą nie konkurują. Jedni jeżdżą na torze żużlowym, drudzy grają w hali, trzeci biegają na boisku z zieloną trawą, więc to jest zupełnie niekonkurencyjne - mówił Wolny.

Kibice będą mogli korzystać z różnych aktywności

- Każdy z nas ma jakichś kibiców. Uważamy, że fajnie byłoby, gdybyśmy jako przedstawiciele poznańskiego sportu zadbali o to, żeby kibice mogli w weekend, czy w ciągu tygodnia, korzystać z różnych aktywności, z różnych dyscyplin i taki nam właśnie przyświecał cel. Pamiętam, jak chodziło się z koszykówki na piłkę nożną i nie tylko na jedną drużynę - dodawał prezes Warty Poznań S.A.

O kibicach i ich przepływach mówił też Tomasz Tasiemski, członek zarządu SpecHouse PSŻ Poznań. - Rozmawialiśmy już jakiś czas temu, jak sobie poradzić z tym, żeby zapełnić stadiony, bo żużel niestety w Poznaniu jest sportem, który jest niedoceniony, niezauważony. Bardzo wielu poznaniaków w ogóle nie wie o tym, że mamy tak wspaniały sport w Poznaniu i piękny stadion, więc zaczęło się od tego, żeby znaleźć jakiś pomysł, jak zapełnić stadiony - powiedział w trakcie konferencji prasowej.

- Warta ma ogromną markę, sporą rzeszę kibiców, więc dla nas to jest niesamowite wsparcie i fakt, że możemy uczyć się od takiego klubu, który w ostatnich latach niesamowicie się zmienił, wykorzystywać know-how, dzielić się różnymi rzeczami - to jest niesamowita wartość dla nas - chwalił Tomasz Tasiemski, przedstawiciel SpecHouse PSŻ Poznań.