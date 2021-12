Pierwsza kolejka i od razu mecz o utrzymanie

Zasadniczo sympatycy beniaminka z Ostrowa są zadowoleni z tego, że ich ulubieńcy zaczną sezon meczem z ZOOleszcz GKM-em. - Ostro po swoje - mówią zgodnie przywołując klubowe hasło. - Byle tylko nie padało - zauważa Stachu.

Arged Malesa zaczyna meczem o wszystko, a na Eltrox Włókniarzu ciąży klątwa

W sumie wielka radość, bo już na otwarcie jest szansa na wygraną i 2 punkty. W końcu GKM wygląda na papierze gorzej niż inne zespoły. - A ja nie wiem, czy to takie dobre. Pierwsze mecze z GKM źle mi się kojarzą - pjsze Mariusz, co nie zmienia faktu, że Arged Malesa, chcąc mieć realne szanse na utrzymanie, musi inaugurację wygrać. Potem będzie już tylko gorzej.

Kibiców w Częstochowie podzielił mecz otwarcia Eltrox Włókniarza z Fogo Unią Leszno. Pojawiły się głosy i ciążącej na Włókniarzu klątwie Unii. - Ja myślę, że ten skład nie jest w stanie o nic zawalczyć - zwraca uwagę Paweł, ale inni mają więcej wiary. Ci przekonują, że choć Włókniarz nie kupił nowych zawodników, to do play-off się dostanie. Pomoże zmiana regulaminu, bo od sezonu 2022 o medale po rundzie zasadniczej ma walczyć sześć, a nie jak dotąd cztery drużyny.

eWinner Apator Toruń nie ma we Wrocławiu nic do stracenia

Na wielki hit Betard Sparta Wrocław - eWinner Apator cieszą się w Toruniu. Sparta to mistrz, ale Apator zbudował wielki skład. - Porażka na początek, ale potem same zwycięstwa - rzuca Patryk, a Piotrek dodaje: - Nic do stracenia, można tylko zyskać. Początek sezonu, może być niespodzianka. A nawet, jak przegrana, to i tak wkalkulowana. No i szansa na sprawdzenie się na tle mistrza.

Kibice Apatora już ostrzą sobie zęby na ten mecz. Podobnie, jak ci z Gorzowa i Lublina na spotkanie Moje Bermudy Stal - Motor. - Od razu idę kupić karnet - pisze pani Teresa, która podobnie jak inni kibice Stali nie może się doczekać wygranego meczu z wicemistrzem Polski. Sympatycy gości liczą oczywiście na to samo. - Jedziemy po zwycięstwo - piszą i dodają uszczypliwie: - Znowu będziemy szukać Starówki, bo tej w Gorzowie nie ma. Jest za drużyna z mistrzem Bartoszem Zmarzlikiem na czele.