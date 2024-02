Pieniądze szczęścia nie dają. Milionerzy spadną z ligi

Miliony już niczego nie gwarantują

Ciekawostką jest fakt, że GKM, Falubaz i Unia dysponują porównywalnymi budżetami. Każdy z tych klubów przeznaczy na starty w tym sezonie około 17 milionów złotych. To gigantyczne pieniądze. Kilka lat temu za taką kasę jeździła cała Metalkas 2 Ekstraliga. Teraz 17 milionów nie gwarantuje niczego.

W przypadku każdego z wymienionych przez nas klubów te 17 milionów to absolutny rekord. Nigdy jeszcze, ani GKM, ani Falubaz, ani Unia nie miały takiego budżetu. Unia nawet wtedy, gdy zdobywała 4 tytuły mistrza Polski z rzędu (lata 2017-2020) nie miała takich pieniędzy. Mogła co najwyżej o nich pomarzyć. Teraz je ma i może spaść. To swego rodzaju paradoks.