Pieniądze nie jadą. 25 milionów w kasie, a dostali tęgie lanie

Motor ma 25 milionów w kasie, GKM o 10 mniej

Do kogo pasuje stwierdzenie "pieniądze nie jadą"?

Oczywiście stwierdzenie "pieniądze nie jadą" pasuje jak ulał do niektórych zawodników Motoru, ale już do najdroższych gwiazd GKM-u niekoniecznie. A GKM, choć wyda w tym roku na drużynę zdecydowanie mniej niż Motor, też ma dwa kosmiczne kontrakty. Max Fricke i Nicki Pedersen są na poziomie Holdera i Lindgrena. Fricke to ma nawet więcej niż 800 i 7. Te "pieniądze" jednak pojechały.

Wracając do Motoru, to takiego lania ta drużyna dawno nie dostała. Było to o tyle szokujące, że dzień prędzej Holder jechał w finale Grand Prix Czech i stanął na podium. Lindgren jechał w półfinale. Zmarzlik, Lindgren i Holder to czołówka GP po trzech turniejach. Fricke jest dopiero dziesiąty.