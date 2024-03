Pieniądze, które dzielą. Oni już zacierają ręce [FELIETON]

Władze Speedway Ekstraligi pochwaliły się przed paroma dniami nowym kontraktem telewizyjnym na lata 2026-2028. Do polskich klubów popłynie rekordowa kasa, bo do podziału będzie 71,5 miliona złotych rocznie, a więc o mniej więcej 10 milionów więcej niż do tej pory. Dużo, mało? Żużlowa debata ruszyła, bo nie wszyscy podzielają huraoptymizm.



Mimo wszystko patrząc na te liczby trudno nie odnieść wrażenia, że nowy kontrakt to jednak sukces. Takich pieniędzy w historii tej ligi jeszcze nie było. Żużel stał się drugą po piłce nożnej dyscypliną pod kątem wysokości wartości kontraktu. Z drugiej strony zrozumiałe jest to, że nie na wszystkich nowa umowa zrobiła wrażenie, bo nie mówimy o wielkim wzrośnie, a jedynie symbolicznym - nazwijmy to inflacyjnym.



Niemniej dobrze, że PGE Ekstraliga rozwija się i jest w stanie regularnie zwiększać swoją wartość. Za to należą się duże brawa dla działaczy. Czas teraz na poważnie zastanowić się, jak skonsumować tę kasę, bo przeznaczanie jej w większości na kontrakty dla zawodników nie prowadzi do niczego dobrego.

Reklama