Piękny gest zawodnika. To zrobił po upadku kolegi

Przypomnijmy, że w środę Paweł Trześniewski trafił w ciężkim stanie do szpitala. Miał upadek podczas rybnickiej rundy DMPJ. Obrażenia były poważne: połamane żebra, odma płucna, urazy narządów wewnętrznych. Wszystko to brzmiało groźnie, zwłaszcza ta ostatnia rzecz jest bardzo zdradliwa i niejednokrotnie źle diagnozowana. Na szczęście rodzina zawodnika już w czwartek poinformowała o znacznej poprawie. Trześniewski będzie w szpitalu około tygodnia. Pali się do wyjazdu na tor i wielce prawdopodobne, że szybko o przykrym zajściu zapomni.